FW-WRN: Feuerwehr-lastiger Tag für die ehrenamtlichen Kräfte in Werne

Werne (ots) –

Ein arbeitsreicher Tag mit einem erfolgreichen sportlichen

Abschluss erlebten heute die freiwilligen Kräften der Freiwilligen

Feuerwehr Werne.

Bereits um 2:24 Uhr ging es los. Mit dem Einsatzstichwort „TH_Tür

– Häuslicher Unfall“ wurde der Löschzug 1 zur Straße An der Femlinde

alarmiert. Nach einem nächtlichen Unfall musste der Rettungsdienst

und der Notarzt unterstützt werden, um zum Verletzten vorzudringen.

Da die Haus- und Wohnungstüren heutzutage stark gesichert sind, war

hier kein Durchkommen, ohne größere Zerstörung in Kauf zu nehmen.

Daher wurde mit einem Halligan-Tool ein kleines Fenster zerstört, um

zum Patienten vorzudringen. Einsatzstelle und Patient wurden an den

Notarzt und den Rettungsdienst übergeben und die 12 Einsatzkräfte

konnten gegen 2:45 Uhr wieder mit den beiden Fahrzeugen einrücken.

Um 11:58 Uhr ging es mit dem Stichwort „Feuer_1: Brennt Mulche“ in

den Nibelungenring. Hier waren aus ungeklärter Ursache ein hölzerner

Zaunpfosten sowie die Rindenmulche eines Beetes zur Horster Straße in

Brand geraten. Auf einer Strecke von ungefähr 25 Metern waren

deutliche Aschespuren im Beet zu erkennen. Ein junger Mann aus der

Nachbarschaft war durch eine Autofahrerin auf den brennenden

Zaunpfosten aufmerksam gemacht worden und bereits mit einem

Gartenschlauch tätig geworden. Die Feuerwehr konnte sich daher auf

Nachlöscharbeiten beschränken und kontrollierte die Einsatzstelle per

Wärmebildkamera. Nach rund 20 Minuten konnte die Einsatzstelle an die

Polizei, die aus Kamen angefahren war, übergeben werden. Die zwei

Fahrzeuge mit den 10 Einsatzkräften konnten wieder einrücken.

Um 14:35 Uhr wurde der Löschzug Mitte erneut alarmiert. Mit dem

Stichwort „TH_1: Keller 100 cm unter Wasser“ wurden die

ehrenamtlichen Kräfte in den Beckingsbusch alarmiert. Eine Anwohnerin

war aus dem Urlaub nach Hause gekommen und hatte ihren Keller gut

einen Meter unter Wasser vorgefunden. Die Einsatzkräfte erkundeten

die Lage und sperrten zunächst den Hausanschluss ab, um den

Wasserfluss zu stoppen. Zunächst wurden zwei Tauchpumpen, im

Anschluss ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zum Lenzen des Kellers in

Stellung gebracht. Der Wasserversorger Gelsenwasser wurde zur

Einsatzstelle bestellt. Nach gut einer Stunde war das Wasser bis auf

wenige Zentimeter abgepumpt und Wasserversorger und ein Installateur

konnten die Einsatzstelle in Augenschein nehmen. Gegen 16:00 Uhr

wurde die Einsatzstelle an die Eigentümerin übergeben und die 16

Einsatzkräfte mit den drei Fahrzeugen konnten sich endlich auf den

nächsten „Einsatz“ vorbereiten.

Denn um 18:15 Uhr zählte der Countdown „5 – 4 – 3 – 2 – 1 – Start“

herunter und sieben Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau machten

sich auf den Weg aus der Innenstadt zum Gradierwerk und dem Stadtsee.

Der Firmenlauf des 19. Werner Stadtlaufs war gestartet und zwei Teams

der Feuerwehr Werne beteiligten sich, wie viele andere Firmen und

Organisationen. Zum Schluss kam ein fünfter und ein 12 Platz in der

Teamwertung heraus. Bezogen auf die Altersklassen waren die

Ergebnisse jedoch erheblich besser ausgefallen. Leon Jakob erreichte

einen ersten Platz in der Altersklasse U16 (21:25 min), Leon

Kneilmann den ersten Platz in der Gruppe U23 (20:25 min), Uwe Tölle

erreichte den ersten Platz in der Altersklasse Senioren M45 (22:19

min), Thorsten Friedrich den dritten Platz in der selben Gruppe

(23:43 min) und Bodo Bernsdorf einem dritten Platz der Altersklasse

Ü55 (25:27 min). Da Feuerwehrleute eher Querschnittssportler sind,

war das Team sehr zufrieden mit den Ergebnissen und konnte mit diesen

tollen Ergebnissen zeigen, dass die Brandschützer fit für die

Herausforderungen des Feuerwehr-Dienstes sind.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Löschzugführer LZ Stadtmitte

Dr. Bodo Bernsdorf (Brandoberinspektor)

Pressesprecher

Telefon: 0170 8552625

E-Mail: bodo.bernsdorf@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Werne | Publiziert durch presseportal.de.