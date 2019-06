LPI-SLF: Gartenlaubeneinbruch

Neustadt an der Orla (ots) – Am Mittag des 15.06.19 wurde der

Einbruch in eine Gartenlaube in der Anlage „Zur Erholung“ gemeldet,

hier wurde durch UBT der Gartenzaun überwunden und die Außentür der

Laube aufgehebelt. Es entstand Sachschaden, entwendet wurde nach

ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen die sachdienliche Angaben machen

können werden gebeten sich bei der örtlichen Polizei zu melden.

