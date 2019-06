POL-AC: Polizeieinsatz zum Schutz der kirchlichen Veranstaltung zur Entweihung der Kirche in Morschenich verlief erfolgreich.

Aachen/Morschenich (ots) – Am heutigen Samstag (15.06.2019) war

die Polizei in Morschenich im Einsatz. Anlass dieses Einsatzes war,

die Entweihung der Kirche St. Lambertus zu schützen. Eine ca.

15-Köpfige Personengruppe meldete eine Spontanversammlung am

Ortseingang Morschenich an. Im Rahmen dieser Versammlung hat die

Polizei drei Personen bei der Begehung von Straftaten (Verstoß gegen

das Versammlungsgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte)

festgestellt. Die Identität der beiden männlichen Personen wurde

zweifelsfrei festgestellt. Einer der beiden war erst 15 Jahre alt.

Seine Erziehungsberechtigten wurden informiert. Im Anschluss an die

Maßnahmen erfolgte die Entlassung beider Personen. Die dritte

weibli-che Person verweigerte die Angabe ihrer Personalien und wurde

zur Identifizierung ins Polizeigewahrsam nach Aachen transportiert.

Die Polizei fertigt Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das

Ver-sammlungsgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Zeremonie wurde in der Kirche von einer geladenen Person

ge-stört, so dass diese vom Sicherheitspersonal vor Ende der Messe

nach draußen begleitet werden musste. Nach erfolgter

Personalienefeststel-lung wurde diese entlassen. Es wird eine

Strafanzeige wegen des Ver-dachtes der Störung der Religionsausübung

gefertigt.

Die Zeremonie endete gegen 19:45 Uhr.

Die Polizei konnte einen störungsfreien Verlauf der Veranstaltung

ge-währleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 – 21211

Fax: 0241 / 9577 – 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Aachen | Publiziert durch presseportal.de.