LPI-SLF: Fahrzeugbrand

Neustadt an der Orla (ots) – Auf dem Gelände eines Autohauses

brach in einem abgestellten Pkw Dodge am frühen Morgen des 15.06.2019

ein Brand aus. Durch die Ortsfeuerwehr musste der Brand abgelöscht

werden, es entstand ein Sachschaden von 1000,- EUR. Die Ermittlungen

zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Saalfeld übernommen, ein

technischer Defekt kann nach derzeitigen Ermittlungsstand

ausgeschlossen werden. Zeugen die zur Brandausbruchszeit verdächtigen

Personen- oder Fahrzeugverkehr im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße

und dem Nahbereich festgestellt haben oder sonstige Angaben zum

Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu

melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Saalfeld | Publiziert durch presseportal.de.