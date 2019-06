POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem 13jährigen Jungen

Katzenelnbogen, L 318/Abfahrt Ebertshausen (ots) –

-Katzenelnbogen- Am Samstag, den 15.06.2019 gegen 17.20 Uhr befuhr

ein 13jähriger mit seinem Fahrrad die Unterdorfstraße in Ebertshausen

in Richtung der L 318. Gegenüber der Einmündung befindet sich das

Schwimmbad, das Ziel seiner Fahrt. Beim Überqueren der L 318 wurde er

vom PKW einer 23jährigen aus der VG Katzenelnbogen erfasst, die in

Richtung Katzenelnbogen fuhr. Durch den Zusammenprall wurde der Junge

schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

verbracht. Für die Unfallaufnahme musste die L 318 gesperrt werden.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der

Gesamtsachschaden wird auf ca 10000 Euro geschätzt.

