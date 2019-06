POL-DU: Rheinhausen/Wanheimerort/Hochfeld: Hochzeitskonvois kontrolliert

Duisburg (ots) – Am Samstag (15. Juni) haben Polizei und

Staatsanwaltschaft in Rheinhausen, Wanheimerort und Hochfeld

überprüft, ob es im Zusammenhang mit Hochzeitsgesellschaften zu

Störungen und Verkehrsbehinderungen kommt – mit Erfolg.

Allein in drei Fällen hatten Zeugen laute Knallgeräusche gehört

und den Notruf gewählt – so auch gegen 16:15 Uhr auf der Brahmsstraße

in Rheinhausen. Die Beamten konnten die Hochzeitsgesellschaft, die

sich in ihren Autos versammelt hatte, antreffen. Sie klärten den

Bräutigam auf und händigten den Flyer mit den Hinweisen zu

Hochzeitsfeiern aus. Nach einer deutlichen Ermahnung versprach er,

sich den Vorschriften entsprechend zu verhalten sowie seine Gäste zu

informieren. Mit den besten Wünschen zur Hochzeit im Gepäck setzten

die rund 15 Fahrzeuge ihre Fahrt fort.

Kurz vorher – gegen 16 Uhr – hatten die Beamten an der Gitschiner

Straße rund 30 Autos bemerkt, die sich auf einem Parkplatz gesammelt

hatten. In diesem Fall mussten die Polizisten das Fahrzeug des

Brautpaares anhalten – das Kennzeichen war überklebt. Nachdem der

Bräutigam den pinken Aufkleber entfernt hatte, konnte er mit seiner

Braut zur Feier fahren.

In zwei weiteren Fällen konnten es die Einsatzkräfte nicht bei

einer Ermahnung belassen und schrieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen,

weil die Fahrer rote Ampeln nicht beachtet hatten.

Die Polizei wird auch in Zukunft immer wieder kontrollieren, wie

sich Hochzeitskonvois im Verkehr verhalten. Im Rahmen der

Null-Toleranz-Strategie geht es nicht darum, Hochzeitsfeiern zu

stören, sondern gefährliche Situationen zu vermeiden.

Verkehrsverstöße wie das Fahren über Rot oder das Anhalten auf

Kreuzungen werden dabei genauso konsequent geahndet wie das Zünden

von Pyrotechnik. (stb)

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung bitte zu den Bürodienstzeiten

am Montag (17. Juni) ab 7 Uhr. Vielen Dank!

Polizei Duisburg

– Pressestelle –

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Duisburg | Publiziert durch presseportal.de.