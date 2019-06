POL-PDKH: Überschlag mit vier Insassen

67824 Feilbingert, Landesstraße 379 (ots) –

Am Samstag, den 15.06.2019, gegen 15.20 Uhr, überschlug sich auf

der L379 zwischen Hallgarten und Feilbingert ein mit vier Personen

besetzter PKW. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Auto in Richtung

Feilbingert und geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen. Der

Fahranfänger konnte den BMW nicht mehr abfangen und rutschte auf der

gegenüberliegenden Straßenseite ins Feld. Dort überschlug sich der

BMW und blieb auf dem Dach liegen. Die vier jungen Leute konnten sich

selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer aus der

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und seine drei Mitfahrer

blieben augenscheinlich unverletzt. Vorsorglich wurden jedoch zwei

der Insassen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser verbracht.

Der beschädigte Wagen wurde geborgen und abgeschleppt.

