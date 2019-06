POL-BO: Bochum/Herne/Witten / „Happy Birthday!“ – Justus (6) und knapp 23.000 Besucher gratulieren dem Bochumer Polizeipräsidium persönlich zum 110. Geburtstag

Bochum (ots) –

Unsere große Geburtstagsfeier ist seit einer Stunde beendet.

Dass uns am heutigen spannenden Polizei-Familien-Tag der

sechsjährige Justus sowie 23.000 weitere Gäste auf dem Gelände der

Bereitschaftspolizei in Bochum persönlich zum 110. Geburtstag

gratuliert haben, hätten wir in unseren kühnsten Träumen nicht

erwartet.

Ihre Bochumer, Herner und Wittener Polizei sagt einfach „DANKE“

und freut sich, dass Sie uns in unserem Revier besucht haben.

Ein Dank geht an die vielen Helfer, die diesen Tag im Teamwork

gemeistert haben. Er geht aber auch den Wettergott, der an diesem

Samstag bestimmt die blaue Polizeiuniform getragen hat.

