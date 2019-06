FW-MG: Jugendliche durch Bienenschwarm in Gebäude festgesetzt

Mönchengladbach-Wickrathberg, 15.06.2019, 14:33 Uhr, Broicherhofweg (ots) –

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr

Mönchengladbach auf einem Reiterhof in Wickrathberg. Ein Schwarm

Honigbienen hatte sich im Innenhofbereich an einer Türzarge zur

Sattelkammer niedergelassen, wodurch drei Jugendlichen der Weg nach

draussen versperrt wurde. Bereits auf der Anfahrt wurde über die

Leitstelle eine Imkergruppe alarmiert, um den Schwarm bei Bedarf

einzusammeln. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die drei

Jugendlichen im hinteren Teil der Kammer, der Bienenschwarm

unmittelbar im Türbereich. Eine weitere Öffnung war im Raum nicht

vorhanden. Durch vorsichtiges Annähern konnte eine erste Betreuung

der Betroffenen erfolgen, im weiteren Verlauf ging eine Einsatzkraft

zu den Eingeschlossenen vor, um die Betreuung fortzusetzen. Die

übrigen Kräfte bereiteten Decken, Hauben und weiteres Material vor,

um notfalls schnell eingreifen zu können. Nach kurzer Zeit beruhigte

sich der Bienenschwarm und konzentrierte sich im linken unteren

Bereich der Tür. Daraufhin konnten die Jugendlichen, durch die

Einsatzkraft entsprechend angeleitet, vorsichtig den Raum verlassen

und in Sicherheit gebracht werden. Die Bienen sollten nach Absprache

mit der Hofbesitzerin im weiteren Verlauf von dem alarmierten Imker

eingesammelt werden. Menschen und Tiere blieben unverletzt.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug der Feuer- und

Rettungswache III (Rheydt) und die Einheit Wanlo der Freiwilligen

Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Stephan Müller

