FW-EN: Gemeldeter Wohnungsbrand im Hochhaus

Am gestrigen Freitag hörten Bewohner eines Hochhauses im Eichenweg

einen ausgelösten Heimrauchmelder. Außerdem war Brandgeruch

wahrnehmbar. Richtigerweise informierten Sie die Feuerwehr. Diese war

nur kurze Zeit später mit einem Großaufgebot an Rettungskräften vor

Ort. Insgesamt waren rd. 100 Personen in dem Gebäude gemeldet. Einige

hatten es schon verlassen und versammelten sich auf einer

angrenzenden Grünfläche.

Umgehend wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz und einem

C-Rohr in das Gebäude entsandt. Weitere Trupps gingen vor dem Gebäude

in Bereitstellung. Die betroffene Wohnung befand sich im sechsten

Obergeschoss. Bereits im Treppenraum war deutlicher Brandgeruch

wahrnehmbar. Da niemand die Wohnungstür öffnete, verschafften sich

die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zur Wohnung. In den leicht

verrauchten Räumlichkeiten konnte in der Küche ein in Brand geratenes

Kleinelektrogerät als Ursache für die Rauchentwicklung ausfindig

gemacht werden. Dieses wurde abgelöscht und in Freie verbracht. Im

Anschluss kontrollierten die Rettungskräfte sämtliche Räumlichkeiten.

Zum Einsatzzeitpunkt befanden sich zum Glück keine Personen in der

Wohnung.

Nach den Kotrollmaßnahmen wurde ein Hochleistungslüfter zu

Entrauchung und Belüftung der betroffenen Räumlichkeiten eingesetzt.

Durch das richtige Handeln der Mitbewohner in Verbindung mit den

ausgelösten Rauchmeldern konnte die Feuerwehr rechtzeitig tätig

werden und so Schlimmeres verhindern.

Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Mitte und

die Schutzzielergänzungseinheiten aus Nord, Oberbredenscheid und

Niederwenigern mit rd. 30 Einsatzkräften.

Nur 30 Minuten nach dem Einsatzende löste die Brandmeldeanlage

eines Industriebetriebs am Walzwerk aus. Hier rückten die

hauptamtlichen Einsatzkräfte und der Löschzug Nord aus. Nach einer

Kontrolle der Räumlichkeiten stellte sich heraus, dass es sich um

einen Fehlalarm handelte. Daher konnte die Einsatzstelle nach 20

Minuten an die Firmeninhaberin übergeben werden.

