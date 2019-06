POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 15.06.2019

Goslar (ots) –

Am 14.06.2019, gegen 18:30 Uhr, befuhr eine Gruppe mit Quads die

B498 von der Okertalsperre kommend in Richtung Altenau. Aus bislang

ungeklärter Ursache kam hier, auf einem geraden Teilabschnitt der

Bundesstraße 498, ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Quad nach

rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die Böschung und einen

angrenzenden Steilhang. Das ca. 400 Kg schwere Quad kippte hierbei

auf die Seite und begrub den Fahrer sowie seinen 27-jährigen Sozius

unter sich. Bei dem Sturz wurde der Fahrer schwer und der Sozius

schwerstverletzt. Für die Landung eines Rettungshubschraubers und für

die Unfallaufnahme, für die auch ein Gutachter hinzugezogen wurde,

war die B498 für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur

genauen Unfallursache dauern an.

Mehrere PKW durch Sprühfarbe beschädigt

In der Nacht zu Samstag, den 15.06.2019, wurden im Stadtgebiet von

Clausthal-Zellerfeld mehrere PKW, zum Teil erheblich, mit Sprühfarbe

beschmiert. Neben Beleidigungen und Schimpfwörtern sprühten die oder

der Täter auch mehrere Hakenkreuze auf die PKW. Auch eine Hausfassade

eines ehemaligen Kaufhauses in Clausthal wurde beschmiert.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Felsrutsch auf der Bundesstraße 498

Zu einem Felsrutsch kam es am Nachmittag des 15.06.2019 gegen

16:15 Uhr auf der Bundesstraße 498 zwischen der Okertalsperre und der

Ortschaft Altenau. Aus bislang ungeklärter Ursache lösten sich hier

mehrere Kubikmeter Felsgestein und fielen auf die Straße. Die B498

war dadurch nur noch einseitig befahrbar. Zur vorläufigen Beseitigung

des Gerölls wurde die Freiwillige Feuerwehr Altenau zur Einsatzstelle

alarmiert. Die Straßenmeisterei Braunlage wird die Felswand im

Nachgang in Augenschein nehmen, um ausschließen zu können, dass

weitere Felsbrocken auf die Fahrbahn stürzen.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die

Beobachtungen hinsichtlich der Täter und Verursacher gemacht haben

oder sonstige Hinweise zu den geschilderten Sachverhalten geben

können, sich unter der Rufnummer 05323 / 94 11 0 – 0 zu melden.

