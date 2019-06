POL-BI: Bielefeld Eckardtsheim – 2 Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am

Samstagnachmittag, gg. 15:00 Uhr, der Fahrer eines Pkw sowie der

Fahrer eines Pakettransporters schwer verletzt. Der 49-jährige Fahrer

aus Schloß Holte-Stukenbrock befuhr mit dem VW Sharan die

Wilhemsdorfer Straße in Richtung Verler Straße. An der Kreuzung

Wilhelmsdorfer Straße – Verler Straße – Paracelsusweg beachtete er

nicht die Vorfahrt des 25-jährigen Kleintransporters aus Osnabrück.

Der Kleintransporter befuhr die Verler Straße in Richtung Paderborner

Straße. Bei der Kollision wurden beide Fahrer schwer verletzt. Es

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,–Euro. Für die Bergung

der Verletzten, der Beweissicherungsarbeiten, der Bergung der

Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen

Betriebsstoffen wurde die Verler Straße für mehr als 2 Stunden

gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Bielefeld | Publiziert durch presseportal.de.