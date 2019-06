POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Samstag, 15.06.2019 mit einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) – Pressemitteilung des Polizeipräsidiums

Heil-bronn vom 15.06.2019

Hohenlohekreis

Pfedelbach: Motorradfahrer schwer verletzt Ein 63-jähriger

Autofahrer aus Pfedelbach befuhr die Hauptstraße in Pfedelbach

ortseinwärts, von Heuholz kommend. Beim Abbiegen in die Kaiserstraße

übersah er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 57-jährigen

Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der aus Frei-berg stammende

Motorradfahrer wurde durch den Zusammenprall noch etwa 1 m in die

Kai-serstraße hinein geschleift. Er erlitt schwere Quetschungen am

Bein und wurde mit dem Ret-tungshubschrauber ins Krankenhaus

geflogen. An seinem Motorrad, einer Suzuki SV 1000, entstand ein

Schaden von etwa 4.000,– EUR. Am PKW Jeep des Verursachers betrug

der Schaden ebenfalls etwa 4.000,– EUR.

