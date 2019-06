POL-GT: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) – Gütersloh (HL) – Am Samstag, 15.06.2019 kam es

am Vormittag in Gütersloh zu einem Zusammenstoß zwischen einem

Traktor und einem Pkw, wobei ein 6-jähriges Kind schwer verletzt

wurde.

Zunächst befuhr ein 35-jähriger Mann aus Rietberg mit seinem

Traktor und Anhänger den Stadtring Kattenstroth, aus Richtung

Wiedenbrücker Straße, um dann in den Brockweg abzubiegen. Zeitgleich

befuhr eine 57-jährige Gütersloherin mit ihrem Pkw den Brockweg

ortsauswärts. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 6 Jahre altes

Kind.

Unmittelbar im Kreuzungsbereich beider Straßen kam es kurz darauf

zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

In Folge der Kollision wurde das Kind im Pkw eingeklemmt. Es

musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden und wurde durch

einen eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Spezialklinikum

geflogen. Eine Lebensgefahr bestand bis zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die 57-jährige Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und

mittels eines Rettungswagens in ein hiesiges Krankenhaus verbracht.

Der 35-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt.

Nach erstem Ermittlungsstand übersah der Traktorführer eine

rotlichtzeigende Lichtsignalanlage.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im

fünfstelligen Bereich, zudem war der Pkw der 57-jährigen Frau nicht

mehr fahrbereit.

Die Kreuzung war für die Zeit der Unfallaufnahme in der Zeit von

11:15 bis etwa 13:15 Uhr gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet

werden.

