POL-RT: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

Reutlingen (ots) – Pfullingen (RT): 2 Schwerverletzte und circa

11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der

sich am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 312 zwischen Pfullingen

und Unterhausen ereignet hat. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 08.20 Uhr

mit seinem Ford Fiesta die B 312 vom Ursulabergtunnel her kommend in

Richtung Lichtenstein. Circa 100 Meter nach der Einmündung

Klosterstraße kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach links

auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einer auf der

Linksabbiegespur ordnungsgemäß entgegenkommenden 64-jährigen VW Golf

Fahrerin zusammen. Beide Unfallbeteiligte wurden in ihren Fahrzeugen

eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus diesen befreit werden.

Sie wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungswagen

und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die

Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 10.15 Uhr voll

gesperrt.

