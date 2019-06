POL-HRO: Kleidungsstücke am Strand gefunden – Polizei bittet um Mithilfe

Wismar (ots) –

Am 14.06.2019 wurden Kleidungsstücke an der Badestelle in Wendorf

gefunden.

Ein Unglücksfall ist aktuell nicht ausgeschlossen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zu den

Kleidungsstücken bzw. zum Eigentümer machen?

Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Wismar, Rostocker Str.80 unter

der Telefonnummer 03841/2030, jede andere Polizeidienststelle oder

auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

