POL-DEL: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Wildeshausen

Delmenhorst (ots) – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 14.06.19 gegen 12:25 Uhr kam es auf der Sannumer Straße in

Großenkneten OT Sannum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

61-jähriger Mann aus Dötlingen leicht verletzt wurde. Der 61-jährige

war mit seinem Pkw auf der Sannumer Straße in Richtung Huntlosen

unterwegs als er in einer Linkskurve kurz vor einem Bahnübergang nach

rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall wird der 61-jährige

leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus

zugeführt. Ein Baum wurde beschädigt, am Pkw Renault des Mannes

entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4200 Euro

beziffert.

Brand einer Hecke

Am 14.06.19 gegen 23:00 Uhr kam es in der Kastanienallee in

Harpstedt zum Brand einer Hecke. Aus bislang unbekannten Grund

gerieten 13 Meter einer Hecke, bestehend aus Lebensbaumzypressen, in

Brand. Die Feuerwehr Harpstedt war mit 5 Fahrzeugen und 23

Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle

gebracht. Die Schadenshöhe wird mit ca. 300 Euro angegeben.

Verkehrsunfallflucht

Am 14.06.19 gegen 14:30 Uhr kam es auf der Westerstraße in

Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 4000 Euro

Sachschaden entstand. Eine 73-jährige Pkw-Führerin aus Wildeshausen

befuhr mit ihrem VW die Westerstraße in Richtung Huntestraße. An

einer enge Stelle kollidiert die 73-jährige seitlich mit einem wegen

eines Einsatzes abgestellten Notarztwagen. Trotz der Kollision

setzte die Verursacherin ihre Fahrt fort, ohne sich um den

angerichteten Schaden zu kümmern. Die Fahrerin muss nun mit einem

Strafverfahren rechnen.

Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Am Nachmittag des 14.06.19 wurde ein auf dem Parkplatz der

Diakonie in der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen abgestelltes

BMW-SUV im hinteren Bereich beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen

könnte ein Lkw als verursachendes Fahrzeug in Frage kommen. Der

Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den

angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten,

sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-941115 in

Verbindung zu setzen.

