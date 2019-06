POL-DEL: Großkontrolle des Zollamtes Brake während des Anreiseverkehrs zum „Fonstock“-Festival in Nordenham

Delmenhorst (ots) – Das Zollamt Brake führte am 14.06.2019, in der

Zeit von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr, eine Großkontrolle auf der

Großensieler Straße durch und wurden dabei von Beamten des

Polizeikommissariates Nordenham unterstützt. Schwerpunkt der

Kontrolle bildete der Anreiseverkehr zum „Fonstock“-Festival, welches

an diesem Wochenende in Nordenham stattfindet. Neben den

zollrechtlichen Verstößen wurden auch zwei Pkw Fahrer festgestellt,

die unter dem Einfluss berauschender Mittel ihr Kraftfahrzeug geführt

hatten. Einem 36-jährigen Mann aus Hannover und einem 39-jährigen

Mann aus Göttingen wurden Blutproben entnommen und entsprechende

Verfahren eingeleitet. Gegen einen 44-jährigen Pkw-Fahrer aus

Leverkusen wurde eine Strafanzeige gefertigt, weil er nicht im Besitz

der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

