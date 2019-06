POL-TUT: (Rottweil) Handfeste Auseinandersetzung bei der Stadthalle

Rottweil (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen kam es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr vor der

Stadthalle. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es aufgrund

einer Streitigkeit zwischen einem 17-Jährigen und einem 19-Jährigen

zu Schlägen. Der 19-Jährige ging in der Folge zu Boden. Die genauen

Umstände der Auseinandersetzung versucht die Polizei in Rottweil zu

klären. Der 19-Jährige ließ sich nach der Anzeige bei der Polizei in

einem Klinikum behandeln.

