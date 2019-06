POL-Bremerhaven: #CRASHTAG „Check die Strasse, nicht dein Handy!“

Bremerhaven (ots) –

Polizei Bremerhaven beteiligt sich an bundesweiter Kampagne

Am 15.06.2019, dem 14. „Tag der Verkehrssicherheit“, widmen sich

viele Städte und Gemeinden der Verkehrsprävention. Die

Ortspolizeibehörde Bremerhaven schließt sich einer bundesweiten

Unfallpräventionsaktion an, die von der Deutschen Verkehrswacht

initiiert wurde und vor allem in den sozialen Medien Verbreitung

finden soll.

Die eindringliche Botschaft lautet: „Check die Straße, nicht dein

Handy!“

Eine Nachricht schreiben, das Fahrtziel ins Navi eintippen oder

telefonieren: Schnell lassen sich Autofahrer am Steuer ablenken. Die

meisten unterschätzen dabei die Gefahr, die davon ausgeht. Denn wer

bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h nur zwei Sekunden lang

unachtsam ist, legt fast 28 Meter im Blindflug zurück. Das

Hauptproblem: Für viele ist das Autofahren Routine, vor allem auf

bekannten Strecken lässt die Aufmerksamkeit schnell nach. Auch der

Wunsch nach ständiger Erreichbarkeit verleitet dazu, sich zusätzlich

mit dem Handy zu beschäftigen. Kurz mal eben die oft belanglosen

Bemerkungen eines Freundes liken und schon ist es passiert. Am Steuer

reicht oftmals schon ein schneller Blick aufs Handy, um zu

verunfallen. Das #CRASHTAG verbildlicht auf eindrucksvolle Weise die

Gefahr, die durch Ablenkung im Straßenverkehr droht. Das gilt

übrigens für alle Verkehrsteilnehmer! In Geestemünde befestigten

Polizeibeamte und Verkehrswacht Mitglieder die #CRASHTAGS an

Lichtmasten und Bäumen an einer der meistbefahrenen Straßen

Bremerhavens. Die Teilnahme am Verkehr auf der 4-spurigen Georgstraße

erfordert von jedem eine hohe Aufmerksamkeit. Erst kürzlich kam hier

eine Autofahrerin von der Straße ab und stürzte mit ihrem PKW die

Böschung der ‚Rampe‘ hinunter. Im Mittelpunkt der Aktion steht das

sogenannte „Hashtag“, das hier zum #CRASHTAG wird. Ein Hashtag

(zusammengesetzt aus engl. hash für das Schriftzeichen Doppelkreuz

„#“ und engl. tag für Markierung) ist ein mit einem Doppelkreuz

versehenes Schlagwort, das dazu dient, Nachrichten mit bestimmten

Inhalten oder zu bestimmten Themen in den sozialen Netzwerken

auffindbar zu machen. Das neue #CRASHTAG stellt eine Verbindung mit

den allgegenwärtigen Trauerkreuzen am Straßenrand her und soll

Verkehrsteilnehmer an die teilweise verheerenden Folgen von

Verkehrsunfällen erinnern. Laut einer Forsa-Umfrage geben 81 Prozent

der unter 45-jährigen an, während der Fahrt zu oft aufs Handy zu

schauen.

