POL-KR: Stadtmitte: Exhibitionist zeigt sich zwei jungen Frauen

Krefeld (ots) – Heute am Samstag (15. Juni 2019), gegen 03:30 Uhr

an der Kreuzung Am Westbahnhof/Gutenbergstraße, zeigte sich ein

Exhibitionist in schamverletzender Weise. Zwei Junge Frauen waren auf

dem Weg von ihrer Arbeit, als sie den Mann bemerkten. Der unbekannte

Täter konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Er ist ca 1,75 m groß, ca. 25 Jahre alt, westeuropäisches

Aussehen, bekleidet mit schwarzen Kapuzenpullover mit grünen oder

gelben Streifen auf der Brust, schwarze Jogginghose, Sneakers.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 02151 6340 oder

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(344)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Krefeld | Publiziert durch presseportal.de.