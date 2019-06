POL-PDLD: Knöringen – Beweis missglückt

Knöringen (ots) –

Der 18-jährige BMW-Fahrer befuhr am 14.06.2019 gegen 14:38 Uhr die

A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zwischen der Raststätte Pfälzer

Weinstraße West und der Anschlussstelle Landau-Nord musste die vor

ihm fahrende 26-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen. Der

18-jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf die 26-jährige

Audi-Fahrerin auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000

Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der

18-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dieser

besucht zurzeit die Fahrschule und wollte seiner auf dem

Beifahrersitz befindlichen Freundin beweisen, dass er schon Auto

fahren kann. Die Beweisführung missglückte hierbei offensichtlich.

Der 18-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren

ohne Fahrerlaubnis verantworten. Weiterhin wird die zuständige

Führescheinstelle über den Vorfall informiert, sodass die zukünftige

Erteilung der Fahrerlaubnis für den 18-jährigen BMW-Fahrer noch ein

bisschen auf sich warten lassen dürfte.

