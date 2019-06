POL-PDLD: Edesheim – Trunkenheit im Verkehr

Edesheim (ots) –

Ein aufmerksamer Mitbürger meldet eine weibliche Person, welche am

14.06.2019 gegen 23:45 Uhr in Edenkoben in der Tanzstraße torkelnd zu

ihrem PKW Dacia lief und wegfuhr. Hierbei hätte die weibliche Person

noch mehrfach gehupt. Im Rahmen einer Fahndung konnte der durch den

Zeugen genannte PKW in Edesheim in der Staatsstraße einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Durch die Beamten konnte

Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Alco-Test ergab

einen Wert von 1,7 Promille. Die 48-jährige PKW-Fahrerin wurde auf

die Dienststelle verbracht wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführerin wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der

Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt

werden.

