POL-RT: Beleidigung beim Fußballspiel, Sexuelle Belästigung, mehrere Unfälle

Esslingen (ots) – Oberboihingen (ES) Schiedsrichter angespuckt und

beleidigt.

Zu einer Auseinandersetzung ist es bei einem Fußballsiel zwischen

einem Spieler und dem Schiedsrichter in Oberboihingen am Freitagabend

gekommen. Als der Schiedsrichter einem Spieler des TSV Harthausen in

der 90Minute die gelb-rote Karte gezeigt hatte, wurde dieser vom

Spieler beleidigt und hiernach noch angespuckt. Weiter beleidigte der

Spieler beim Verlassen des Spielfeldes auch noch den Linienrichter.

Da die Stimmung sehr aufgeheizt war, wurde vorsorglich die Polizei

verständigt. Als die Polizei vor Ort eintraf hatte sich die Situation

wieder beruhigt. Der Spieler muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES) Frau sexuell belästigt.

Am Freitagmittag, um 11 Uhr, ist es in der Kolbstraße zu einer

sexuellen Belästigung einer 18jährigen Frau gekommen. Eine bislang

unbekannte männliche Person schlug der Frau völlig unvermittelt auf

ihren Hintern. Anschließend entfernte er sich in Richtung

Schöllkopfstraße. Der Täter wurde von der Geschädigten wie folgt

beschrieben: männlich, 180-190 cm groß, schlank, bekleidet mit

schwarzer Jogginghose, schwarzem Kapuzenpullover sowie weißen

Schuhen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Filderstadt (ES): Radfahrer zusammengestoßen

Am Freitagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, sind zwei Fahrradfahrer in

der Karlstraße in Filderstadt-Bernhausen miteinander kollidiert. Ein

23-jähriger war mit seinem Moutainbike auf dem Radweg von Sielmingen

kommend, in Richtung Busbahnhof unterwegs. Gleichzeitig bog ein

32-jähriger Moutainbikefahrer aus der Filderbahnstraße nach links in

die Karlstraße ein, missachtete dabei das Rechtsfahrgebot, so dass es

zur Kollision kam. Durch den Aufprall wurden beide Fahrradfahrer, die

einen Schutzhelm trugen, so schwer verletzt, dass sie mit

Rettungswagen in die Klinik gebracht werden mussten. An den

Fahrrädern entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.

Esslingen (ES): Motorradfahrerin schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ist

es am Freitagabend, gegen 18.40 Uhr, in der Ulmer Straße gekommen.

Der 33-jährige Fahrer eines Skoda befuhr die Ulmer Straße, aus

ES-Stadtmitte kommend in Richtung Oberesslingen. An der Einmündung

zur Auffahrt der Konrad-Adenauer-Brücke bog der Pkw-Fahrer, trotz

anzeigendem Rotlicht der Ampelanlage, nach links ab. Die

entgegenkommende Motorradfahrerin prallte mit dem Pkw zusammen und

wurde dabei über die Front des Pkw geschleudert. Dabei zog sich die

Motorradfahrerin so schwere Verletzungen zu, so dass sie in eine

Klinik gebracht werden musste. Der Fahrer des Skoda wurde leicht

verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder

verlassen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und Bildung eines

Schichtschutzes vor Gaffern während der Unfallaufnahme, war die

Feuerwehr Esslingen mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor

Ort. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca.

10.000 Euro.

Mössingen (TÜ): Verunglückter Moutainbiker

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen ist am Freitagnachmittag, gegen

18.30 Uhr, ein gestürzter Fahrradfahrer im Bereich des Schönbergs in

Mössingen-Öschingen geborgen worden. Der 24-jährige war gegen 15.45

Uhr mit seinem E-Moutainbike auf einem schmalen Wanderweg am

Albtrauf entlang vom Rossberg in Richtung Öschingen unterwegs und kam

aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Durch den Sturz rutschte der

Fahrradfahrer ca. 15-20 Meter einen steilen Abhang hinunter.

Glücklicherweise gelang es ihm jedoch einen Freund via Mobiltelefon

zu erreichen, der wiederum die Einsatzkräfte informierte. Da der

Verunglückte zudem noch seine genaue Position mitteilen konnte,

gelang es den Einsatzkräften zeitnah, den Verletzten zu finden. Der

DRK Bergwacht Pfullingen gelang es den Verletzten im schwer

zugänglichen Gelände zu bergen. Zum Abtransport wurde ein

Rettungshubschrauber eingesetzt, der den mittelschwer verletzten

Radfahrer in eine Klinik brachte. An den Such- und Rettungsmaßnahmen

waren Polizeikräfte, ein ortsansässiger Jagdpächter, sowie

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des DRK beteiligt.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Ein Lkw ist am Freitagabend gegen 22.50 Uhr auf der B 297,

zwischen Altenburg und Tübingen, von der Fahrbahn abgekommen. Ein

55-jähriger war mit einem Sattelzug in Richtung Tübingen unterwegs

und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der

Lkw-Fahrer wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in

eine Klinik verbracht werden. Der Schaden am Lkw beträgt ca. 5000

Euro. Für die Bergung des Sattelzugs wurden zwei Spezialfahrzeuge

benötigt. Die B 297 war während der Bergungsarbeiten für 4 Stunden

gesperrt.

