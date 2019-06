POL-PDLD: Edenkoben – Einbruch in zwei Firmen

Edenkoben (ots) –

In der Nacht vom 13.06. auf den 14.06.2019 wurden durch unbekannte

Täter zwei Firmen in der Venninger Straße in Edenkoben angegangen. Es

wurde sich Zutritt zu dem jeweiligen Gelände verschafft, indem der

Drahtzaun aufgeschnitten wurde. Bei der einen Firma wurde ein

Container aufgebrochen, jedoch nichts entwendet. Bei der anderen

Firma wurde lediglich eine landwirtschaftliche Fräse senkrecht

aufgestellt. Da diese jedoch circa 300 Kilo wiegt wurde sie offenbar

von den Tätern am Tatort zurückgelassen. Zeugen werden gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-9550 oder

piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy

Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.