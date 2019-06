POL-OH: Diebstahl von Fahrrad, Navi, Kühlanhänger und Pferd – falsches Gewinnversprechen

Fulda (ots) –

Auto aufgebrochen

Fulda – Ein auf dem Außengelände eines Autohauses in der

Frankfurter Straße abgestellter Pkw wurde im Zeitraum vom 6. Juni bis

Donnerstag (13.6) aufgebrochen. Auf bisher unbekannte Weise öffnete

der Täter das Fahrzeug und baute das festinstallierte

Navigationssystem aus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Betrügerische Gewinnversprechen

Fulda – Ein 22-jährige Frau aus Fulda erhielt am Freitag (15.6.)

per Telefonanruf die Nachricht, dass sie bei einem Gewinnspiel 29.000

Euro gewonnen habe. Zur Deckung der entstandenen Unkosten müsse sie

vor Auszahlung des Gewinns allerdings umgehend 900 Euro per

Gutscheincodes in die Schweiz anweisen. Nachdem die junge Frau dies

getan hatte, erhielt sie erneut einen Anruf. Diesmal bedankte sich

dieselbe Telefonstimme für die Anweisung und teilte mit, dass sich

ein bedauerlicher Zahlendreher bei der Gewinnsumme ereignet habe. Sie

habe nicht 29.000 Euro gewonnen, sondern 92.000 Euro. Um den Gewinn

zu erhalten sei die weitere Anweisung von über 3.000 Euro

erforderlich. Nun wurde die Geschädigte misstrauisch, vertraute sich

einem Verwandten an und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Pferd von Weide gestohlen (Foto)

Tann – Den Diebstahl ihrer Tinkerstute hat eine geschädigte

Pferdebesitzerin aus Tann angezeigt. Nach ihren Angaben stand der

Vierbeiner auf einer Weide zwischen der Marienstraße und Paradieshof

in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13./14.6.). Der Weidezaun

war ordnungsgemäß verschlossen und wies keine Beschädigungen auf. Das

schwarz-weiße Pferd hat einen Kaufwert von etwa 2.000 Euro.

Kühlanhänger gestohlen

Hünfeld – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13./14.6.)

stahlen Unbekannte in der Straße Im Waitzfeld in Mackenzell einen

weißen Kühlanhänger der Marke Kress Multicoole samt Notstromaggregat.

Der gestohlene Anhänger war mit einem Anhängerschloss versehen und

hatte das Kennzeichen FD-NC 330. Der Schaden beträgt etwa 15.000

Euro.

Fahrrad gestohlen

Fulda – Ein schwarzes Trekkingrad der Marke Herkules, 28 Zoll,

wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13./14.6.) gestohlen

Das Fahrrad im Wert von etwa 800 Euro war verschlossen an einem

Fahrradständer vor der Tiefgarage Vor dem Peterstor abgestellt. Das

zerstörte Rundschloss blieb als trauriges Zeugnis des Diebstahls am

Tatort zurück.

