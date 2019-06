LPI-GTH: Zwei Pkw Peugeot gestohlen

Gotha – Landkreis Gotha (ots) – In den vergangenen Tagen kam es im

Stadtgebiet Gotha zu zwei vollendeten Diebstählen von Pkw Peugeot. In

der Nacht vom 12. zum 13. Juni wurde ein grauer Peugeot 508 in der

Seebachstraße entwendet und in der Nacht vom Donnerstag zu Freitag

ebenfalls ein Peugeot 508 in der Wilhelm-Bock-Straße. Dieses Fahrzeug

war schwarz lackiert. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen

aufgenommen. Der Gesamtwert der Pkw betrug ca. 20.000 Euro. Zeugen,

welche in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Seebachstraße

oder in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der

Wilhelm-Bock-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden

sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer

03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0150688. (av)

