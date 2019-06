POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Speyer (ots) –

Am Freitagmorgen gegen 09.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

Iggelheimer Straße und Landwehrstraße zu einem Verkehrsunfall, als

einer der Beteiligten geradeaus in Richtung Innenstadt und die andere

Beteiligte entgegengesetzt nach links in die Kurt-Schumacher-Straße

abbiegen wollte.

Beide Parteien gaben an, dass sie aufgrund ihrer Ampelschaltung

berechtigt gewesen seien zu fahren, was aber nach derzeitigem

Ermittlungsstand nicht möglich sein dürfte.

Etwaige Verkehrsunfallzeugen werden daher gebeten sich mit der

Polizei Speyer in Verbindung zu setzen (06232 / 137-0, bzw.

pispeyer@polizei.rlp.de).

Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca.

5500 Euro. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und begaben

sich vorsorglich in umliegende Krankenhäuser.

