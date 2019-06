POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Speyer (ots) –

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten 56-jährigen Radfahrerin

kam es am gestrigen Nachmittag, als ein 47-jähriger Taxifahrer aus

dem Busbahnhof nach rechts in Richtung Innenstadt abbiegen wollte.

Er übersah hierbei die von rechts kommende Radfahrerin, wodurch es

zum Zusammenstoß kam und die Dame zu Boden stürzte.

Sie zog sich hierbei eine Schürfwunde am Knie zu.

Zum Unfall beigetragen haben dürfte der Umstand, dass die

Fahrradfahrerin den vorhandenen Radweg in nicht zulässiger Richtung

befuhr, was eine der häufigsten Verkehrsunfallursachen darstellt,

wenn Radfahrer beteiligt sind.

