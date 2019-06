FW-MG: Brandwache nach Großbrand

Mönchengladbach-Eicken, 15.06.2019, Alsstraße (ots) –

Seit Freitag sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Mönchengladbach mit

einer Brandwache an der Einsatzstelle. Diese Brandwache konnte am

heutigen Samstag von zehn auf zwei Feuerwehrmänner reduziert werden.

Sollte noch weiter Glutnester unter dem Brandschutt entdeckt werden,

so werden diese kontrolliert und abgelöscht. Die Alsstraße wurde

wieder für den Verkehr freigegeben. Die Künkelstraße bleibt aber noch

vorerst gesperrt. Gegen 12:00 Uhr wird die Einsatzlage erneut

beurteilt und über den weiteren Einsatzverlauf der Feuerwehr

entschieden.

Bei diesem außergewöhnlich großen Einsatz waren alle Einheiten der

Freiwilligen Feuerwehr, die Kräfte der drei Feuer- und Rettungswachen

der Berufsfeuerwehr und die Hilfsorganisationen eingebunden.

Einsatzleiter: Brandrat Andreas Schillers

