POL-LB: Rutesheim: Diebstahl von Fahrrädern; Sindelfingen: Diebstahl aus Pkw – Zeugenaufruf; Leonberg: Ampelmast umgefahren

Ludwigsburg (ots) – Rutesheim: Diebstahl von Fahrrädern

Am Freitag gegen 23.45 Uhr meldeten Zeugen mehrere Jugendliche in

der Leonberger Straße in Rutesheim, die Fahrräder entwendeten und

diese dann an anderen Stellen wieder abstellten. Durch die

eingesetzten Streifen konnte eine Gruppe von vier Jugendlichen mit

Fahrrädern kontrolliert werden. Ebenfalls konnte ein herrenloses

Fahrrad in der Leonberger Straße aufgefunden werden. Im Rahmen der

Ermittlungen wurde zweifelsfrei festgestellt, dass eines der

mitgeführten Fahrräder gestohlen war. Weiter gab die Gruppe zu, dass

ein zweites Fahrrad im Stadtpark Leonberg aufgefunden und mitgenommen

wurde. Die Herkunft zweier weiterer Fahrräder konnte bislang nicht

geklärt werden. Die vier Jugendlichen müssen mit einer Anzeige wegen

Diebstahls und Fundunterschlagung rechnen.

Sindelfingen: Diebstahl aus Pkw – Zeugenaufruf

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Freitag gegen 16.00

Uhr die Beifahrerscheibe eines Pkw Ford in der Schadenwasenstraße in

Sindelfingen eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter den

auf dem Beifahrersitz liegenden Geldbeutel. Der Sachschaden am

Fahrzeug liegt bei etwa 200 Euro. Durch einen Zeugen konnte der Täter

als ein etwa 20-jähriger Mann, 170 cm groß, schlanke Statur und

südländischem Aussehen beschrieben werden. Der Täter trug einen

schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas. Das Polizeirevier

Sindelfingen, Tel.: 07031/6970, bittet Zeugen, die Angaben zur Sache

machen können, sich zu melden.

Leonberg: Ampelmast umgefahren

Am Freitag gegen 13.00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Lenker eines Lkw

mit Kranaufbau die Stuttgarter Straße in Leonberg. An der

Sonnenkreuzung wollte der Fahrer nach rechts auf die Feuerbacher

Straße in Richtung Ditzingen abbiegen. Beim Abbiegevorgang stieß der

Lkw gegen die dortige Ampelanlage, welche im Anschluss auf die Treppe

eines Restaurants stürzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

circa 6.000 Euro. Durch einen Techniker der EnBW musste die Ampel

stromlos geschaltet und eine Bedarfsampel aufgestellt werden. Der

Verkehr musste bis circa 16.15 Uhr durch die Polizei geregelt

werden. Durch den Ampelausfall entstanden erhebliche

Verkehrsstörungen im Stadtgebiet Leonberg.

