LPI-SHL: Auf Fahrzueg aufgefahren

Heßberg (ots) – Am Morgen des 14.06.2019 ereignete sich in der

Ortlage Heßberg ein Verkehrsunfall. Beide hintereinander fahrende

Fahrzeuge waren auf der B 89 in Richtung Hildburghausen unterwegs.

Als der vorausfahrende Fahrzugführer an einer Einmündung

verkehrsbedingt abbremste, bemerkte dies der nachfolgende Fahrer zu

spät und fuhr auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden.

