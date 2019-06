POL-KLE: Verkehrsunfall / 2 Personen leicht verletzt

Emmerich am Rhein (ots) – Am Freitag, 14.06.19, gegen 20:00 Uhr,

befuhr ein 31-jähriger PKW Fahrer aus Dorsten die Normannstraße in

Fahrtrichtung der Kreuzung

Normannstraße/Bredenbachstraße/Goebelstraße. Diese wollte er

geradeaus in Richtung Goebelstraße queren. Im Kreuzungsbereich stieß

er mit dem PKW einer 69-jährigen Fahrzeugführerin aus Emmerich

zusammen, die die bevorrechtigte Bredenbachstraße in Fahrtrichtung

der Straße Am Stadtgarten befuhr. Obwohl bei dem Zusammenstoß beide

PKW so schwer beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden

mussten, wurden der Dorstener und sein 34-jähriger Beifahrer aus

Emmerich nur leicht verletzt.

