POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Neubrandenburg (ots) –

Am 15.06.2019 gegen 04:00 Uhr kam es auf der B 192 zwischen den

Ortschaften Sietow und Sembzin zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall. Der 53-jährige Fahrer eines gelben VW Transporters

befuhr hierbei die B 192 aus Richtung Waren kommend in Richtung

Sietow. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache auf gerader

Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen

Straßenbaum. Hierdurch drehte sich das Fahrzeug um seine eigene Achse

und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen zweiten Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall in dem Fahrzeug eingeklemmt

und musste durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Dieser hatte sich bei dem

Unfall so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der

Unfallstelle verstarb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

ca. 40.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B 192 voll

gesperrt werden.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.