POL-UL: (UL) Blaustein – Enthemmte Fahrweise – Viel zu schnell und betrunken war ein 60-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag unterwegs.

Ulm (ots) – Gegen 01:30 Uhr fiel der Mann einer Streife des

Polizeireviers Ulm-West in der Hauptstraße auf. In der dortigen Zone

30 fuhr er viel zu schnell. Bei der anschließenden Kontrolle rochen

die Beamten sofort die Fahne des 60-Jährigen. Ein Alkomattest ergab

einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme

erdulden. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Der VW

des Mannes wurde an Ort und Stelle verkehrssicher abgestellt. Abholen

wird diesen jedoch jemand anders müssen. Der 60-Jährige sieht einem

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

