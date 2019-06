POL-PDNW: Nach Verkehrsunfall Flucht ergriffen – Gesamtschaden ca. 1500EUR

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am vergangenen Donnerstag

zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Matthias-Erzberger-Straße in

Lambrecht. Zum Nachteil eines 54-jährigen Lambrechters streifte ein

PKW dessen geparktes Fahrzeug und verursachte so einen Schaden in

Höhe von ca. 1500EUR. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion

Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail:

pineustadt@polizei.rlp.de

