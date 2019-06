FW-MG: Dachstuhlbrand

Mönchengladbach-Beltinghoven, 15.06.2019, 00:09 Uhr, Roermonder Strasse (ots) –

In der Nacht von Freitag auf Samstag alarmierten aufmerksame

Nachbarn die Feuerwehr Mönchengladbach und meldeten Flammen die aus

dem Dachstuhl eines Doppelhauses züngelten. Als die Einsatzkräfte vor

Ort eintrafen trat zwischen den Dachpfannen dichter Rauch aus. Mit

einer Wärmebildkamera wurden die brennenden Teile unter den

Dachpfannen sichtbar gemacht. Der Teil des Dachstuhls wurde von Innen

und Aussen freigelegt und die brennenden Teile des Dachstuhls

abgelöscht. So wurde eine Ausbreitung auf die gesamte

Dachkonstriktion verhindert und das Haus konnte bewohnbar an die

Hauseigentümer übergeben werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und

Rettungswache II (Holt), das Löschfahrzeug der Feuer- und

Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und ein Notarzt, der

Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach sowie die Einheit

Hardt der Freiwilligen Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

