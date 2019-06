POL-HAM: Gefährlicher Griff ins Lenkrad – PKW durchbricht Zaun und fährt in Trafostation – Stromausfälle bei der Bergung des Pkw erwartet

Hamm-Herringen (ots) –

Als der 35-jährige Beifahrer ins Lenkrad griff, kam ein Chevrolet

am Freitag, 14. Juni, gegen 21 Uhr, auf der Hafenstraße nach rechts

von der Fahrbahn ab. Der Pkw überquerte den Radweg, durchbrach einen

Maschendrahtzaun und stieß schließlich mit dem Masten einer

Trafostation der „Mannesmann Precision Tubes GmbH“ zusammen. Der

Beifahrer und die 36-jährige Pkw-Fahrerin blieben unverletzt.

Hintergrund des Eingriffs sollen Streitigkeiten zwischen den beiden

gewesen sein. Da der Mann alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Aufgrund der Gefahr durch die Hochspannung konnte der Pkw

bislang noch nicht geborgen werden. Der Gefahrenbereich wurde

entsprechend gesichert. Die Bergung soll voraussichtlich am Samstag,

15. Juni, in Zusammenarbeit mit den RWE erfolgen, ist aber noch nicht

terminiert. Da die Trafostation vom Netz genommen werden muss, werden

Stromausfälle in Teilen des Hammer Stadtgebietes erwartet. (fa)

