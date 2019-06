POL-LER: ++Polizeieinsatz am Freitag in Leer++

PI Leer/Emden (ots) – Leer – Am Freitagmittag fand im Stadtgebiet

Leer ein Polizeieinsatz mit mehreren Einsatz-kräften statt. Anlass

war eine Trauerfeier auf dem Lutherischen Friedhof in Leer. Der

Polizei waren angespannte Verhältnisse zwischen Angehörigen der

Trauergemeinde und einer wei-teren Familie bekannt. Um mögliche

Auseinandersetzungen im Rahmen der Trauerfeier zu verhüten, war die

Polizei präsent. Im Zusammenhang mit der Bestattungsfeier war es auf

dem Friedhof zu verbalen Konflikten zwischen mehreren Personen

gekommen, die durch die Einsatzkräfte unterbunden werden konnten.

Nach Beendigung der Beisetzung am Nachmit-tag fand auch eine

Abwanderung der Trauergemeinde statt und der Polizeieinsatz wurde

beendet. Die Vorfälle auf dem Friedhof werden aufgearbeitet und

bewertet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Christian Groeneveld

Dienstschichtleiter am Sitz der PI Leer/Emden

Telefon: 0491/97690-212

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Leer/Emden | Publiziert durch presseportal.de.