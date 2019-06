POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen auf der L 141 bei Sehlem

Sehlem (ots) –

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Am Freitag, 14. Juni 2019, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der

L 141 bei Sehlem ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten

Fahrzeugen.

Ein von Salmtal kommendes Fahrzeug beabsichtigte in Höhe der

„Sehlemer Wurstbude“ von der L 141 nach links in Richtung Sehlem

abzubiegen, musste allerdings wegen Gegenverkehrs anhalten.

Die zwei unmittelbar nachfolgenden Fahrzeuge konnten rechtzeitig

anhalten. Dem Fahrer des dritten nachfolgenden Fahrzeuges gelang dies

allerdings nicht mehr, weshalb er sein Fahrzeug nach links lenkte, um

einen Zusammenstoß mit den haltenden Fahrzeugen zu verhindern.

Hierbei kam es zum ersten Unfall, da er mit seiner rechten

Fahrzeugfront das linke Heck des vor ihm stehenden Fahrzeuges

touchierte.

Ein aus Richtung Hetzerath entgegenkommendes Fahrzeug versuchte

noch auszuweichen, was aber, wegen der nicht ausreichenden

Straßenbreite, nicht gelang. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der

begegnenden Fahrzeuge. Hierdurch wurde das aus Richtung Hetzerath

kommende Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert, wo es,

totalbeschädigt, entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Ein

weiteres, aus Richtung Hetzerath kommendes Fahrzeug, wurde durch den

Unfallverursacher noch leicht am Fahrzeugheck gestreift.

Glücklicherweise wurden bei diesem Unfall nur zwei Menschen leicht

verletzt.

An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden, die beiden anderen

Fahrzeuge wurden leicht, beziehungsweise stark, im Heckbereich

beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber, 2 Rettungswagen, die

Feuerwehren aus Sehlem, Hetzerath und Esch und die Wehrleitung der VG

Wittlich-Land, sowie Streifen der Polizei aus Wittlich,

Bernkastel-Kues und Schweich.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die L 141

an dieser Stelle für fast zwei Stunden blockiert, wobei der Verkehr

allerdings über die angrenzenden Parkplätze umgeleitet werden konnte.

