POL-PDLU: (Frankenthal) – Zum „Tag der Verkehrssicherheit“ startet die Kampagne „#crashtag“

Frankenthal (ots) –

Zum „Tag der Verkehrssicherheit“ am 15.06.2019 startet die

Deutsche Verkehrswacht (DVW) die Kampagne „#crashtag“. Ziel der

Kampagne ist es, auf die Gefahren im Straßenverkehr durch Ablenkung

aufmerksam zu machen. Hierzu werden im Vorfeld symbolisch

Trauerkreuze am Straßenrand aufgestellt und fotografiert. Diese Fotos

werden dann am 15.06.2019 in den sozialen Netzwerken mit dem Zusatz

„#crashtag“ veröffentlicht mit der Hoffnung, hierdurch für mehr

Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu werben. Die eindringliche

Botschaft des DVW lautet: Check die Straße, nicht dein Handy! „Grund

für die groß angelegte Aktion sind die anhaltend hohen Zahlen

verunglückter, junger Autofahrer“, so Heiner Sothmann, Pressesprecher

der DVW, „Am Steuer mal schnell Facebook oder Instagram checken?

Keine gute Idee! Darauf wollen wir mit einem starken Symbol auf

Straßen und im digitalen Raum aufmerksam machen.“ Laut einer durch

die DVW und den ACV beauftragten Forsa-Umfrage geben 81 Prozent der

unter 45-jährigen an, zu oft aufs Handy zu schauen. Belastbare Zahlen

hierzu liegen uns als Polizei nicht vor, da „Ablenkung“ kein

Auswertekriterium im Rahmen des Verkehrsunfalllagebildes ist. Studien

aus den USA und aus Österreich zeigen jedoch, dass „Ablenkung“ zu den

häufigsten Unfallursachen gehört. Hierbei ist anzumerken, dass zum

Thema „Ablenkung“ nicht nur die Nutzung von Mobiltelefonen gehört,

sondern auch beispielsweise das Bedienen eines Navis oder Radios,

aber auch Essen und Rauchen während der Fahrt. Auch das Musikhören

mit Kopfhörern beim Fahrradfahren fällt in den Themenbereich der

„Ablenkung“. Auch der Gesetzgeber hat diese Problematik erkannt und

die Sanktionierung in §23 Absatz 1a StVO festgelegt. Demnach dürfen

elektronische Geräte, die der Kommunikation, Information und

Organisation dienen, wenn sie in der Hand gehalten werden, vom Fahrer

nicht während der Fahrt genutzt werden. Um sie benutzen zu dürfen,

muss der Motor ausgestellt sein. Ansonsten drohen Bußgelder bis zu

200 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Wir als

Polizei Frankenthal beteiligen uns gerne an dieser Aktion, weil uns

Ihre Gesundheit am Herzen liegt und wir wollen, dass Sie sicher

leben. Folgen Sie uns auf Twitter und retweeten Sie unsere Tweets,

damit die Kampagne „#crashtag“ die größtmögliche Aufmerksamkeit

erfährt. Aber bitte nicht während der Fahrt! -Ablenkung im

Straßenverkehr kostet Sie nicht nur Ihr Geld, sondern möglicherweise

Ihr Leben!-

