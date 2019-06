POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Veldenz

Veldenz (ots) – Verkehrsunfall mit Flucht in Veldenz

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 13.06.2019 12.00 Uhr und

Freitag, den 14.06.2019 09.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter

Fahrzeugführer in Veldenz, Hauptstraße 28 zwei auf dem rechten Gehweg

stehende Absperrpoller. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000

Euro. Der Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße (K 88) aus

Richtung Mülheim kommend in Richtung Gornhausen. Die Polizei

Bernkastel, Telefon 06531/95270, bittet um sachdienliche Hinweise bei

der Suche nach dem Unfallflüchtigen

