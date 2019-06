POL-PDTR: 16-jähriger Kradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Idar-Oberstein (ots) – Am 14.06.2019 kam es gegen 13:05 Uhr in der

Vollmersbachstraße, Idar-Oberstein in Höhe der Mikado-Halle zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

wurde.

Ein 18-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L177 vom Schulzentrum

kommend in Fahrtrichtung Vollmersbach. An der Einfahrt zur

Mikado-Halle wollte er sein Fahrzeug wenden, um wieder in die

entgegengesetzte Richtung zu fahren. Hierbei übersah er beim

Wiedereinfahren in den fließenden Verkehr den von links kommenden und

bevorrechtigten Kradfahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge in

Folge derer der Kradfahrer mit schweren Verletzungen ins Klinikum

Idar-Oberstein verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der

Unfallaufnahme wurde die Vollmersbachstraße für ca. 20 Minuten

vollgesperrt. Da am nahegelegenen Schulzentrum gerade der

Schulschluss eingeläutet wurde, herrschte ein reger Publikumsverkehr

an der Unfallstelle. Trotzdem wahrten die Personen den gebotenen

Abstand zum Geschehen und ließen die Rettungskräfte ungehindert ihrer

Arbeit nachgehen.

