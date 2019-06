POL-PDMY: Nach Unfall unerlaubt weggefahren

Weibern (ots) – Am 13.06.2019 um 10.50 Uhr parkte eine

Autofahrerin ihren silberfarbenen PKW Audi auf dem Parkplatz des

LIDL-Marktes in Weibern unweit des Haupteinganges des Marktes und

ging einkaufen. Als sie um 11.15 Uhr zu ihrem PKW zurückkam sah sie,

dass ihr PKW nunmehr an der Fahrerseite beschädigt war.

Offensichtlich war ein anderer beim Ausparken gegen den Audi

gestoßen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der

Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW des

geflüchteten dürfte rot, teils auch weiß lackiert sein.

