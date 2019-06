POL-UL: (UL) Ulm – Polizei ermittelt Einbrecher und sucht Dieb / Einen Tresor soll ein Unbekannter vergangene Woche in der Nacht auf Freitag in Ulm gestohlen haben.

Ulm (ots) – In jener Nacht hatte sich ein Einbrecher Zugang zu

einem Lokal am Münsterplatz verschafft. Er brach einen Tresor aus der

Wand und nahm ihn mit. Ihre Ermittlungen führte die Polizei jetzt zu

einem 19-Jährigen. Der habe den Einbruch vergangene Woche in die

Gaststätte eingeräumt, berichtet die Polizei. Den Tresor will er beim

Rosengarten am Donauufer abgelegt haben. Später habe der Tresor

gefehlt, sagte er der Polizei. Die ermittelt nun weiter und sucht

nach dem Tresor. Sie fragt:

– Wer hat vergangene Woche in der Nacht auf Freitag am Donauufer

beim Rosengarten etwas Verdächtiges gesehen?

– Wem ist dort ein Tresor aufgefallen?

– Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880

entgegen.

