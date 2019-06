POL-PIKIR: Pkw zerkratzt

Bad Sobernheim (ots) – Im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 14:15 Uhr

wurde am Freitag die Fahrertür eines auf dem Parkplatz des

Einkaufszentrums in der Kapellenstraße abgestellten neuwertigen

Toyota Yaris mutwillig zerkratzt. Zeugenhinweise erbeten an die

Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.:

06751 / 81270).

