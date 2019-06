POL-VER: Lagerhalle gerät in Brand – Löscharbeiten dauern an

Grasberg (ots) – Am Freitagmittag sorgte ein Brand einer

Lagerhalle in der Meinershauser Straße für einen Großeinsatz im

Landkreis Osterholz. Das Feuer entstand aus bislang ungeklärter

Ursache in der fast 70m langen und 30m breiten Halle, in der Heu

gelagert wurde, und griff auf das komplette Gebäude über.

Zahlreiche freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung wurden für die

Löscharbeiten alarmiert. Insgesamt waren etwa 150 Kräfte im Einsatz.

Durch die Straßenmeisterei musste die K10, an der das Objekt liegt,

komplett gesperrt werden. Ein Hubschrauber der Polizei überflog die

Brandstelle zur Unterstützung der Einsatzkoordination. Während der

Maßnahmen stürzte die Halle ein, sodass die Löscharbeiten erheblich

erschwert wurden und weiter andauern. Das Ende der Löscharbeiten ist

derzeit nicht absehbar.

Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Ein Übergriff des Feuers auf weitere Gebäude konnte bisher verhindert

werden. Personen wurden bisher ebenfalls nicht verletzt.

