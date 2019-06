POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Bad Hersfeld, der Bundespolizei Kassel sowie der Polizei Osthessen“ 14.Juni Tag 7 des Hessentages: „Geschichten, die das Leben schreibt…“

Bad Hersfeld (ots) –

Eine der schönsten Geschichte des gestrigen Hessentages schreibt

ein junger Musiker in der Sparkassen-Arena: Janne mit seiner Band!

Der eigentliche Support von ZZTOP hatte gegen 16 Uhr

krankheitsbedingt abgesagt. Um 16.30 Uhr klingelte bei den Heusers in

Marburg das Telefon: „Schafft ihr es um 19 Uhr als Support von ZZTOP

in Bad Hersfeld auf der Bühne zu stehen?“ „Kann man da Nein sagen?“,

fragt Wolfgang Heuser, Vater von Jan und Tim und Band-Manager.

Das Equipment war ohnehin gepackt. Bereits am Pfingstmontag rockte

Janne in Bad Hersfeld die Bühne im hr-treff, am Freitag ist er auf

dem Stadtfest in Güstrow gebucht. Einen Auftritt vor 15.000 Menschen

hatten die drei aber definitiv noch nicht hingelegt. Vater Wolfgang,

selbst noch mit der Heckenschere im Garten, trommelte seine Jungs

zusammen. Der jüngste aus der Runde, Mats Wolk, saß noch im Hörsaal

an der Uni, Tim und Jan standen schnell bereit, um 17.30 Uhr saßen

alle im Auto. „Wir waren total aufgeregt, standen plötzlich mitten in

Bad Hersfeld und kamen nicht zur Arena“, erzählt Wolfgang Heuser. Mit

Polizei-Eskorte und Blaulicht wurden die jungen Musiker schließlich

zum Bühnen-Eingang begleitet! Das Resümee: „Das war mega. Wir sind

noch alle total geflasht!“

Einer der herbeigesehnten Höhepunkte etlicher Rock’n’Roll-Fans war

das mit 15.000 Besuchern ausverkaufte Konzert von ZZTOP. Die Band

steht seit 50 Jahren auf der Bühne. In der Sparkassen-Arena spielten

sie ihre Klassiker und boten die typischen Gitarrenriffs. Die Fans

hätten allerdings gern mehr gehört.

Weitere Hightlights vom Donnerstag:

Rund 1700 Teilnehmerinnen trafen sich gestern zum Tag der

Landfrauen in der Stiftsruine. Unter dem Motto „O du schönes

Miteinander?! – von der Freude, gemeinsam unterwegs zu sein“ und bei

bester Stimmung an diesem außergewöhnlichen Ort, genossen die

hessischen Landfrauen ihre Zusammenkunft auf dem 59. Hessentag in Bad

Hersfeld. Insgesamt besuchten am Nachmittag etwa 2000 Gäste die

Stiftsruine, um bei dem Programm „Festspielfieber“ einen Blick

hinter die Kulissen zu werfen.

Volles Haus hatte am Donnerstagabend der hr-treff. Bei der

Schlager-fete in der Schilde-Halle mit der Übertragung auf dem

gesamten hr-Gelände gab es spätestens beim „Bett im Kornfeld“ von

Onkel Jürgen Drews für die Schlagerfans kein Halten mehr. „Ein

Supertag“, wie vom Hessischen Rundfunk zu hören war.

Bei der Polizei Osthessen wurden zwei Sachbeschädigungen

angezeigt. In einem Fall wurde bei einem geparkten Streifenwagen der

hintere Scheibenwischer abgeknickt und der Lack des Einsatzfahrzeuges

verkratzt. Außerdem zeigten die Beamten zwei Verstöße gegen das

Betäubungmittelgesetz an. Ansonsten verlief der Donnerstag aus

polizeilicher Sicht ruhig und harmonisch.

Nach Auskunft der Bundespolizei wurden am Donnerstag 26.000

Reisebewegungen am Bahnhof registriert. Durch das Absperren des

Bahnhofvorplatzes und die geordnete Wegeführung auf dem Bahnhof

verlief der gesamte Tag komplikationsfrei. Hieraus resultierende

geringe Wartezeiten wurden von den Besuchern geduldig akzeptiert. Es

bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Bahnreisende.

