POL-MK: Diesel-Dieb mit Lidl-Tüte

Hemer (ots) – Am Donnerstag um 17.33 Uhr hat ein Unbekannter an

der Hauptstraße in Westig Diesel in eine Lidl-Tüte getankt –

allerdings ohne zu bezahlen. Vermutlich steckte in der Tüte ein

festeres Behältnis. Der Wert der Beute: 10,97 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis | Publiziert durch presseportal.de.