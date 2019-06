POL-ME: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall – Hilden – 1906077

Mettmann (ots) –

Am Freitagmorgen (14. Juni 2019) ereignete sich an der Kreuzung

der Benrather mit der Berliner Straße in Hilden ein schwerer

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von über 23.000 Euro.

Gegen 8:45 Uhr fuhr ein 40-jähriger Hildener mit seinem

Transporter, einem Peugeot Boxer, über die Benrather Straße. Nach

ersten Erkenntnissen missachtete er bei der Einfahrt in die Kreuzung

mit der Berliner Straße das Signal der Ampel. Der 27 Jahre alte

Fahrer eines Opel Corsa konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und

prallte mit dem Peugeot Boxer zusammen. Aufgrund des heftigen

Aufpralls wurde der Peugeot auf die Seite geworfen.

Rettungswagen brachten die beiden Autofahrer in ein Krankenhaus,

welches sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen

konnten. An den Autos entstand erheblicher Schaden, sie mussten

abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.